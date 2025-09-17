TÜİK açıkladı! Büyükbaş ve küçükbaş sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının haziran ayına ilişkin "Hayvancılık İstatistikleri" verilerini yayımladı.

Büyükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 17 milyon 189 bin baş olarak kayıtlara geçti. Sığır sayısı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artış göstererek 17 milyon 30 bine ulaştı. Manda sayısı ise aynı dönemde yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş seviyesine geriledi.

Küçükbaşta büyük artış!

Küçükbaş hayvan varlığı ise 58 milyon 206 bin baş oldu. Bu kategoride koyun sayısı, aralık ayına kıyasla yüzde 6,7 artışla 47 milyon 15 bine yükselirken, keçi sayısı yüzde 3,4 artışla 11 milyon 191 bin baş olarak gerçekleşti.