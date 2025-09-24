Google Haberler

TÜİK açıkladı: Eylül ayı sektörel güven endeksleri belli oldu

TÜİK eylül ayına ait sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalırken; perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

TÜİK açıkladı: Eylül ayı sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı "hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri"ni açıkladı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

TÜİK açıkladı: Eylül ayı sektörel güven endeksleri belli oldu - Resim : 1

TÜİK açıkladı: Eylül ayı sektörel güven endeksleri belli oldu - Resim : 2

Kaynak: BÜLTEN
Çok Okunanlar