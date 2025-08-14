TÜİK açıkladı: Haziranda süt üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2025'in haziran ayına ait süt ve süt ürünleri istatistiklerini yayımladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında arttı.

Peynir, ayran, yoğurt üretiminde artış

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7, yoğurt üretimi yüzde 2,6, içme sütü üretimi yüzde 28,7, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 18,8 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6, yoğurt üretimi yüzde 3,8, içme sütü üretimi yüzde 6,9, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,2 arttı.

Bir önceki ay 999 bin 348 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziranda yüzde 6,5 oranında azalarak 934 bin 745 ton oldu.

Bir önceki ay 131 bin 232 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 124 bin 852 ton olarak gerçekleşti.