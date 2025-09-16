TÜİK açıkladı: Konut satışları ağustosta 2025'in en yüksek seviyesine çıktı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Yılın en yüksek satış rakamı

Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. Böylece ağustos ayında yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Temmuz ayında satış sayısı 142 bin 858 olarak kaydedilmişti.

En az konut Ardahan'da satıldı

Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller 21 bin 814 satışla İstanbul, 12 bin 419 satışla Ankara ve 7 bin 695 satışla İzmir oldu. En düşük satış sayıları ise 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli’de görüldü.

İpotekli konut satışları 19 bin 712 olarak gerçekleşti

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 13,8 olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ipotekli satışlar yüzde 84,6 artışla 141 bin 227’ye ulaştı. Ağustosta yapılan ipotekli satışların 4 bin 709’u, yılın ilk sekiz ayında ise 33 bin 593’ü ilk el konutlardan oluştu.

Diğer satış türleri sonucunda 123 bin 607 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında artarak 836 bin 843 oldu.

İlk el konut satış sayısı 43 bin 916 oldu

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 99 bin 403 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,0 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.

Yabancılara ağustosta 1810 konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında azalarak 13 bin 77 oldu.

En çok konut Rus vatandaşlarına satıldı

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.