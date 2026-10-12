TÜİK açıkladı: Toplam ciroda yükseliş sürüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 arttı.

2021 yılı baz alınarak hesaplanan verilere göre, toplam ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 3 yükseldi.

Yıllık bazda en yüksek artış hizmet sektöründe

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında yıllık bazda tüm sektörlerin ciro endekslerinde artış kaydedildi.

Sanayi sektörü ciro endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 artarken, inşaat sektöründe bu oran yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 32,5, hizmet sektörü ciro endeksi ise yüzde 33,6 yükseldi.

Böylece yıllık bazda en yüksek ciro artışı hizmet sektöründe, en düşük artış ise inşaat sektöründe görüldü.

İnşaat sektöründe aylık düşüş dikkat çekti

Aylık verilere bakıldığında, ağustos ayında toplam ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 arttı.

Sektörel bazda sanayi ciro endeksi yüzde 2,2, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 yükseldi.

İnşaat sektörü ciro endeksi ise aynı dönemde yüzde 3,7 azalarak diğer sektörlerden negatif yönde ayrıştı.

Böylece ağustos ayında aylık bazda en yüksek artış ticaret sektöründe gerçekleşirken, inşaat sektörü ciro endeksinde düşüş kaydedilen tek sektör oldu.