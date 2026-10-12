Ticaret verileri yayımlandı: Perakende yükseldi, otomotiv geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarken, perakende satış hacmindeki yükseliş yüzde 10,1'e ulaştı.

Perakende satışlar yıllık yüzde 10,1 arttı

TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 11,2 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,9 geriledi.

Perakende ticaret satış hacmi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak diğer ticaret gruplarından ayrıştı.

Aylık bazda da yükseliş sürdü

Ticaret satış hacmi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti.

Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi ise temmuz ayına kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Böylece perakende satış hacmi, ağustos ayında hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterirken, motorlu taşıt ticareti ve toptan ticaret satış hacimlerinde her iki dönemde de düşüş yaşandı.