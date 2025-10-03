TÜİK eylül ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinde yıllık yüzde 26,63 artış

Sanayinin dört ana sektöründeki yıllık değişimler şöyle gerçekleşti: madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 28,73, imalat yüzde 26,63, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı yüzde 23,81, su temini ise yüzde 55,03 artış kaydetti.

Ana sanayi gruplarında ise yıllık bazda; ara mallarında yüzde 22,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,21, enerjide yüzde 25,17 ve sermaye mallarında yüzde 26,62 artış yaşandı.

Aylık bazda imalat yüzde 2,79 yükseldi

Sektörlerin aylık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,72, imalat yüzde 2,79, su temini yüzde 1,74 artarken, elektrik ve gazda yüzde 0,05’lik sınırlı bir düşüş görüldü.

Ana sanayi gruplarında aylık değişim ise; ara mallarında yüzde 1,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,80, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,07, enerjide yüzde 0,78 ve sermaye mallarında yüzde 1,90 artış olarak gerçekleşti.