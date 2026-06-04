TÜİK: Hizmet üretici fiyatları nisanda yıllık yüzde 34,62 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, yılın başına göre yüzde 18,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,43 arttı.

Nisan ayında yıllık bazda en yüksek artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti. Bu sektörde fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,46 yükseldi.

Diğer sektörlerde yıllık değişimler şöyle oldu:

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 31,79

Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 29,91

Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 31,78

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 34,04

İdari ve destek hizmetler: Yüzde 32,44

Aylık bazda en hızlı yükseliş ulaştırmada

Bir önceki aya göre incelendiğinde de en yüksek artış yüzde 4,45 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü.

Aylık bazda diğer sektörlerdeki artış oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 3,55

Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 1,24

Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 3,40

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 0,68

İdari ve destek hizmetler: Yüzde 3,27