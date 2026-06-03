Euro bölgesi imalat ve hizmet sektöründe daralma sinyalleri

S&P Global, Euro bölgesi birleşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerini kamuoyuna açıkladı. Endeks, mayıs ayında nisan ayındaki 48,8 seviyesinden 48,5 puan seviyesine geriledi. Söz konusu veri, kasım 2024 döneminden bu yana en düşük seviyeyi işaret etti. Güncel endeks piyasa analistlerinin 47,5 puanlık öncü tahminini geride bırakırken, Euro bölgesi özel sektör faaliyetleri mal ve hizmet talebindeki düşüş sebebiyle son 18 ayın en hızlı daralmasını kaydetti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan endekste 50,0 puanın altı küçülmeye işaret ediyor. S&P Global raporuna göre hizmet sektörü PMI verisi 47,6 puandan 47,7 puana yükselerek 46,4 puanlık öncü göstergelerin üzerinde gerçekleşti. S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomi Ekonomisti Chris Williamson, Euro bölgesi genelinde ekonomik faaliyetlerin üst üste ikinci ayda da düştüğünü belirtti. Williamson, ikinci çeyrekte ekonominin daralma döngüsüne girme ihtimalinin kuvvetlendiğini vurguladı.

Euro bölgesi üretiminde talep şoku yaşanıyor

Ekonomist Williamson, haziran ayında belirgin bir değişim yaşanmadığı takdirde ikinci çeyrek GSYH verilerinde yüzde 0,2 daralma bekliyor. Toplam yeni siparişler üst üste üçüncü ayda da gerileme kaydetti. Siparişlerdeki düşüş hızı, kasım 2024 döneminden bu yana görülen en keskin ikinci daralma oldu. Dış talep Euro bölgesi toplam siparişleri üzerinde daha büyük bir baskı oluştururken, ihracat siparişleri 2026 yılının en hızlı düşüşünü kaydetti.

Ekonomik bozulma, birliğin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa üzerinde yoğunlaştı ve her iki ülkede de özel sektör faaliyetleri küçülme kaydetti. İtalya ve İspanya ise bu süreçte sınırlı bir büyüme gösterdi. Girdi maliyetleri son üç buçuk yılın en keskin artışını yaşarken, müşterilere yansıtılan fiyatlar 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketler, ürün fiyat enflasyonunu üst üste üçüncü ayda da hızlandırdı.

Merkez bankası faiz kararında ikilem yaşıyor

Salı günü açıklanan resmi veriler, mayıs ayı enflasyonunun yüzde 3,2 seviyesine yükseldiğini gösterdi. Mevcut oran, Avrupa Merkez Bankası (ECB) resmi hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı. Orta Doğu savaşı sebebiyle yükselen akaryakıt fiyatları Euro bölgesi genelinde enflasyonu yukarı yönlü destekliyor. ECB yetkilileri enflasyondaki yukarı yönlü ve büyümedeki aşağı yönlü risklerin yoğunlaştığını bildirirken, bazı ekonomistler bankanın haziran ayı toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışına gideceğini tahmin ediyor.

Olası artışla birlikte gösterge faiz oranı yüzde 2,25 seviyesine ulaşacak. Diğer uzmanlar ise tüketici güveninin azaldığı bu dönemde bankanın temkinli adımlar atması gerektiğini savunuyor. Yeni iş hacmindeki düşüş sebebiyle Euro bölgesi şirketleri atıl kapasitelerin arttığını raporladı. İstihdam kayıpları son beş buçuk yılın en yüksek hızına ulaşırken, iş dünyası güveni nisan ayına göre sınırlı bir toparlanma sergilese de savaş öncesi seviyelerin altında kaldı.