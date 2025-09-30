TÜİK, "Yapay Zeka İstatistikleri" bültenini ilk kez yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yapay Zeka İstatistikleri, 2025” bültenini 1 Ekim’de ilk kez yayımlayacak.

TÜİK açıklamasına göre, girişimlerde yapay zeka kullanımına ilişkin göstergeler 2021’den bu yana “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” kapsamında üretiliyor. 16-74 yaş grubundaki bireylerin yapay zeka kullanımına ilişkin göstergeler ise ilk kez 2025’te “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile derlendi.

Her iki araştırmadan elde edilen veriler bir araya getirilerek, girişimlerin ve bireylerin yapay zeka kullanımını kapsayan “Yapay Zeka İstatistikleri, 2025” bülteni hazırlandı.

Bülten, 1 Ekim 2025’te saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.