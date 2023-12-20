Tüketici güveni aralıkta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 arttı. Kasımda 75,5 olan endeks, aralıkta 77,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 3,4 artışla 63,4 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 74,5 iken bu ay yüzde 2,1 artışla 76,1 olarak hesaplandı.

Kasımda 73,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 3,3 artışla bu ay 75,8'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 92,6 iken aralıkta yüzde 2 yükselişle 94,5'e çıktı.