Türkiye'de şubatta 93 bin 902 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta yabancılara 1846 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, şubatta yıllık bazda yüzde 44,9 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 691 konutla İstanbul aldı. Bu ili 659 konutla Antalya ve 151 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 3 bin 907 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Şubatta Rusya vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 200 konutla İran, 112 konutla Irak ve 105 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalarak 8 bin 827 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu.

Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı, ocak-şubat dönemindeki satışların 3 bin 464'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları şubatta arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,7 artarak 85 bin 75 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak saptandı.

Ocak-şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 159 bin 468 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, şubatta yıllık bazda yüzde 21,8 artarak 28 bin 594'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,5 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 53 bin 857 olarak oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artış göstererek 65 bin 308'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,5 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalışla 120 bin 353 olarak kaydedildi.