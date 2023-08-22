Türkiye'nin altın rezervi bu yıl 4,1 milyon ons geriledi

Foreks'in internet sitesinde yer alan habere göre, bir önceki ay 21,53 milyon ons olan rezervler, temmuz sonunda 21,18 milyon onsa indi.



IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 25,30 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 4,12 milyon ons düşüş yaşanmış oldu.