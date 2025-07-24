Türkiye’nin dış borç ödemeleri 22,38 milyar doları aştı

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin 2025 yılı dış borç ödemeleri 22,38 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu haftadaki ödemelerin 4 milyar 498,94 milyon doları Hazine tarafından gerçekleştirilirken, 1,69 milyon dolarlık kısım ise diğer kamu kurumlarına ait ödemelerden oluştu.

Bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Uluslararası Para Fonu'na (IMF) herhangi bir ödeme yapılmadı.