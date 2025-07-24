Türkiye’nin dış borç ödemeleri 22,38 milyar doları aştı
Türkiye’nin bu yılki dış borç geri ödemeleri toplamı 22 milyar 382,4 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası’nın yayımladığı haftalık verilere göre, 23 Temmuz ile sona eren haftada dış borç ödemesi 4 milyar 500,63 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin 2025 yılı dış borç ödemeleri 22,38 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu haftadaki ödemelerin 4 milyar 498,94 milyon doları Hazine tarafından gerçekleştirilirken, 1,69 milyon dolarlık kısım ise diğer kamu kurumlarına ait ödemelerden oluştu.
Bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Uluslararası Para Fonu'na (IMF) herhangi bir ödeme yapılmadı.