Türkiye'nin Latin Amerika ihracatı ilk 6 ayda 2,5 milyar dolara ulaştı

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Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Latin Amerika ve Karayipler (LAK) Stratejisi kapsamında bölge ülkeleriyle ticaret, ekonomi ve yatırım alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Stratejiyle birlikte Türk şirketlerinin bölge pazarlarına erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

1998 yılında hazırlanan Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı ile başlayan süreç, 2006 yılında yapılan güncellemeyle ivme kazandı. Bu dönemde diplomatik temsilciliklerin sayısı artırılırken, ticaret ve yatırımları destekleyecek çeşitli iş birliği mekanizmaları devreye alındı.

Ticaret hacmi 25 yılda 18 kat arttı

Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Şili, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Küba, Jamaika ve Ekvador'un da aralarında bulunduğu 33 ülkeyi kapsayan LAK bölgesiyle yalnızca ticaret değil, turizm, tanıtım, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında da iş birlikleri geliştiriliyor.

Atılan adımların etkisiyle Türkiye ile Latin Amerika-Karayipler bölgesi arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde büyüdü. 2000 yılında 920 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam ticaret hacmi, 25 yılda yaklaşık 18 kat artarak 16,4 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren LAK sermayeli şirket sayısı 688'e ulaşırken, bu şirketlerin toplam yatırım stoku 3,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

İhracatta ilk sırada Meksika yer aldı

Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin LAK bölgesine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış göstererek 2,5 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bölgeye yapılan ihracat 2,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 641,7 milyon dolarla Meksika'ya yapıldı. Kuzey Amerika pazarına açılan önemli bir üretim ve lojistik merkezi olarak öne çıkan Meksika, özellikle otomotiv ve elektronik sektörlerinde Türk firmaları için önemli fırsatlar sunuyor.

Ticaret Bakanlığı da Meksika pazarına yönelik otomotiv, kozmetik ve mobilya sektörlerinde düzenlediği pazar araştırmalarıyla ihracatçıların faaliyetlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Brezilya ikinci sırada

Yılın ilk yarısında Meksika'nın ardından en fazla ihracat 458,9 milyon dolarla Brezilya'ya gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Güney Amerika'daki en büyük ticaret ortağı ve bölgedeki ilk stratejik ortağı olan Brezilya ile 2010 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Eylem Planı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasını sağladı. Ticaretin yanı sıra yatırım, enerji, savunma, tarım ve teknoloji gibi birçok alanda iş birliği mekanizmaları aktif şekilde sürdürülüyor.

İlk altı aylık dönemde Peru'ya 208,5 milyon dolar, Şili'ye 191,7 milyon dolar ve Panama'ya ise 139,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hedef serbest ticaret anlaşmalarını yaygınlaştırmak

Türkiye, önümüzdeki dönemde bölge ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalarının kapsamını genişletmeyi ve devam eden ticari müzakereleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Bu çerçevede MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile Pasifik İttifakı gibi bölgesel entegrasyon girişimleri yakından takip edilirken, Türk firmalarının bölge pazarındaki varlığını güçlendirecek yatırımların artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve ticaret hacminin sürdürülebilir şekilde büyütülmesi öncelikler arasında yer alıyor.