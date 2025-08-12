Türkiye'ye ilk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

YASED verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye giren doğrudan yatırımlar geçen yıla kıyasla yüzde 27 arttı. En büyük payı toptan ve perakende ticaret ile Hollanda aldı.

Haziran ayında UDY girişi 1,6 milyar dolar olurken, yılın ilk 6 ayındaki toplam giriş, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artış kaydetti. Böylece, 2002’den bu yana Türkiye’ye giren toplam UDY tutarı 281 milyar doları aştı.

Yılın ilk yarısındaki 6,3 milyar dolarlık girişin 3,9 milyar doları yatırım sermayesi, 2,2 milyar doları borçlanma araçları, 0,9 milyar doları ise yabancılara gayrimenkul satışından kaynaklandı. Yatırım tasfiyelerinin 669 milyon dolarlık negatif etkisine rağmen net giriş 6,3 milyar dolarda gerçekleşti.

Toptan ve perakende ticaret lider

Yatırım sermayesi girişlerinde en büyük payı, 1,8 milyar dolar ile toptan ve perakende ticaret aldı. Sektör, toplam girişin yüzde 47’sini oluşturdu. Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı yüzde 9’luk payla tarihsel ortalamanın üzerine çıkarken, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 8, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ise yüzde 6 pay aldı.

En fazla yatırım Hollanda, Kazakistan ve ABD’den

2025’in ilk yarısında Türkiye’ye gelen UDY’nin yüzde 52’si Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinden geldi. Orta Asya ülkeleri yüzde 20’lik payla ikinci sırada yer aldı ve bu grupta Kazakistan 610 milyon dolarlık yatırımla öne çıktı. Ülke bazında ise Hollanda 1,4 milyar dolarlık yatırımla yüzde 35 payla ilk sırada yer alırken, Kazakistan yüzde 16, ABD yüzde 10, Almanya yüzde 6 ve Azerbaycan yüzde 5 payla takip etti.