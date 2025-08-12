Son Dakika... Merkez Bankası açıkladı: Cari açık haziranda beklentiyi aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, haziran ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık verdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyordu.

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 750 milyon dolar açık vermişti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 579 milyon ABD doları fazla verdi.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 6 milyar 476 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllık açık 18,9 milyar dolar

Yıllıklandırılmış verilere göre, Haziran ayında cari açık yaklaşık 18,9 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 63,3 milyar ABD doları açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,1 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 100 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5 milyar 989 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 875 milyon ABD doları ve 5 milyar 15 milyon ABD doları oldu.

2025 yılı Haziran ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları, krediler 21,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 4,5 milyar ABD doları katkı verdi. Net portföy yatırımları 4,0 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 12,3 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 20,3 milyar ABD doları oldu.

Haziranda 616 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi oldu

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 616 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 566 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 950 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 214 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 133 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları verileri

Portföy yatırımları haziran ayında 1 milyar 49 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 641 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 114 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin banka ihraçlarında 743 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ve diğer sektörlerin ihraçlarında ise sırasıyla 179 milyon ABD doları ve 37 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 98 milyon ABD doları ve 445 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet 36 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 181 milyon ABD doları net azalış ve 675 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 494 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 4,05 milyar ABD doları net azalış oldu.