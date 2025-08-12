Son Dakika: Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifini vereceği tarih ve saat belli oldu!
Son Dakika haberi... Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi için tarih ve saat belli oldu. Hükümet ilk teklifini bugün saat 14.00'te sendikalara iletecek. Memur-Sen 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep etmişti.
4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2026-2027 toplu sözleşme görüşmeleri sürerken kamu işveren heyeti memur ve emeklilere zam teklifini bugün saat 14.00'de açıklayacak.
Belirlenen takvime göre de hükümetin sendikalara ilk teklifini bugün vermesi gerekiyordu.
Ayrıca, 2026-2027 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin 19 Ağustos'ta sona ermesi ve nihai şeklini alması bekleniyor.
Memurların zam talepleri neler?
Memur-Sen; 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini temmuz ayının son gününde açıklamıştı.
Sendika 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.
2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.
Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.
Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.