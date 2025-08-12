Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi için tarih ve saat belli oldu.

4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2026-2027 toplu sözleşme görüşmeleri sürerken kamu işveren heyeti memur ve emeklilere zam teklifini bugün saat 14.00'de açıklayacak.

Belirlenen takvime göre de hükümetin sendikalara ilk teklifini bugün vermesi gerekiyordu.

Ayrıca, 2026-2027 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin 19 Ağustos'ta sona ermesi ve nihai şeklini alması bekleniyor.

Memurların zam talepleri neler?

Memur-Sen; 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini temmuz ayının son gününde açıklamıştı.

Sendika 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.