Memur-Sen Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Böylece, yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyondan fazla kamu emeklisini ilgilendiren süreçte, 2026 ve 2027 yıllarına dair maaş artışı ve sosyal haklar talepleri belli oldu.

2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini istendi. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi.

2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istendi.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam teklif edilmiş oldu.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi talep edildi.

Ek ödemelerde artışlar talep edildi

Sendikanın sosyal ve özlük haklarına ilişkin talepleri ise şöyle açıklandı:

"* Kamu görevlilerine Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı yapılmasını istiyoruz.

* 7. Dönemde karar altına alınan 1. Dereceye gelenlere 3600 Ek Gösterge hakkını istiyoruz.

* Eş yardımının 11 bin 710 TL'ye; Çocuk yardımının, 2 çocuğa kadar her çocuk için 5 BİN 850 TL'ye, 3 ve üzeri çocuk için 8 bin 780 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz.

* Dini Bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilerine 23 bin 410 TL Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz.

* Gelir Vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz.

* Kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesini istiyoruz.



* Doğum Yardımının 11 bin 710 TL, Evlenme Yardımının 55 bin 600 TL, Ölüm Yardımının iki katı olarak ödenmesini istiyoruz.

* Giyecek Yardımının her yıl 17 bin 600 TL olarak, Yiyecek Yardımının günlük 235 TL olarak verilmesini istiyoruz.



* Merkez-taşra ayrımı yapılmaksızın tüm kamu görevlilerine servis hizmeti sağlanmasını istiyoruz.

* Ücretsiz kreş hizmeti sunulmasını, sunulamayan yerlerde her çocuk için 8 bin 780 TL Kreş Yardımı verilmesini istiyoruz.

* İş-Aile uyumu için ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılmasını, süt izin sürelerinin uzatılmasını istiyoruz.

* Genel İdari Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 5 bin 560 ; Yardımcı Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 4 bin 450 TL artış yapılmasını istiyoruz.

* Emekli kamu görevlilerimizin mali haklarının iyileştirilmesini, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki makasın kapatılmasını istiyoruz."

