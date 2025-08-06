Milyonların gözü memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yılına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerine çevrilirken hükümetin zam teklifi bekleniyor.

4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2026-2027 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin 19 Ağustos'ta sona ermesi ve nihai şeklini alması bekleniyor.

Belirlenen takvime göre ise hükümetin sendikalara ilk teklifinin 12 Ağustos'ta vermesi gerekiyor.

Ancak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise dün yaptığı açıklamada toplu sözleşmede daha müzakerelerin başlamadığını ve yasal sürecin bitmesine 12 dün kaldığına işaret ederek 6 Ağustos'ta (bugün) hükümetin teklifini açıklaması gerektiğini söyledi.

Yalçın açıklamalarında bu süreçte istişareler gerektiğini ve geri kalan sürede birçok istişare yapılacağı için teklifin bir an önce gelmesi gerektiğini söyledi.

Memur zammında Merkez Bankası bilmecesi

Memur-Sen; 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini temmuz ayının son gününde açıklamıştı. Sendika 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Başkan Yalçın dün yaptığı açıklamalarda, hükümetin teklifinin orta vade planlarına göre değil, piyasa gerçeklerine göre olması gerektiğini söylemişti.

Yalçın enflasyon kaynaklı gelir kayıpları yaşadıklarını belirtirken memurların alım gücü açısından son dönemlerin en düşük seviyesinde olduğunu kaydetti.

Yalçın, Merkez Bankası enflasyon hedeflerine göre masaya gelinmesini eleştirerek "Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri hiçbir zaman tutmadı" ifadelerine yer vermişti.

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklandı.