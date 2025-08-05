Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler tamamlandı, tam müzakereye geçmek üzereyiz. Mevzuata göre sürecin 19 Ağustos'ta sürecin tamamlanması gerekiyor. Yani daha müzakereler başlamadı ama bitmesine 12 gün var" dedi.

Yalçın'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

* Takvim dar süre yetersiz, görüşmeler bu açıdan aralıksız yapılmak zorunda.

* Bugün itibarıyla ilk oturumdan sonra neredeyse 10 gün geçti. Müzakerelerin bitmesine 12 gün kaldı.

* Kamu işvereni müzakereye mutlaka teklifle gelmeli ayın 12'sini beklememeli.

* Normalde ilan edilen takvime göre ayın 12'si teklif günü olarak gözüküyor. Ayın 12'si beklenmemeli 6 Ağustos'ta teklif bir an önce gelmeli.

* Enflasyondan kaynaklı gelir kayıplarımız oluşuyor. Alım gücü açısından son dönemlerin en düşük seviyesinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

* Orta vadeli planlara göre değil, piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli. Merkez Bankası enflasyon hedefleri hiçbir zaman tutmadı.

Memur-Sen'in talepleri neler?

Memur-Sen Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Böylece, yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyondan fazla kamu emeklisini ilgilendiren süreçte, 2026 ve 2027 yıllarına dair maaş artışı ve sosyal hak talepleri belli oldu.

Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini istedi. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi.

2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istendi.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmiş oldu.