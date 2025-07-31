4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun temsilcileri de memur ve emeklisini temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendika başkanlarının katılımıyla pazartesi günü hazırlık toplantısı yapıldı.

Işıkhan, hazırlık toplantısında, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız" dedi.

Süreç nasıl işyecek?

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında memur maaş zamları ve sosyal haklar görüşülecek.

1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerin 19 Ağustos'ta tamamlanması bekleniyor.

Görüşmelerde uzlaşma sağlanamazsa sürecin, 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınması bekleniyor.

Memur-Sen taleplerini açıkladı

Memur-Sen; 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini açıkladı.

Sendika; 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini istendi. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi.

2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istendi.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam teklif edilmiş oldu.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.

Yalçın, 8.Dönem Toplu Sözleşme sürecine 6 aydır hazırladıklarının altını çizerek, "Geçen toplu sözleşmede tutanak altına aldığımız fakat yerine getirilmeyen maddelerimiz var. Harcırah, yiyecek yardımı ve 1'inci dereceye 3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararımıza rağmen halen beklemede. Çağrımız, kararın yerine getirilmesi, yıl sonuna kadar bu konuların bir an önce yasallaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, taleplerini açıklarken 2025'in Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Bu vesileyle mevcut durumda göstergeye bağlı olarak 2 bin 660 olan sembolik eş yardımını kayda değer bir rakama taşınarak 11 bin 700 liraya çıkarılmasını, 0-6 yaş için ödenen 585 liralık çocuk yardımının, 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için aylık 8 bin 775 lira olarak ödenmesini, ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılmasını, sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesini, memurlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında 23 bin 400 ikramiye verilmesini, gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz" diye konuştu.