Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin mart ayında ihracatı arttı

Uludağ İhracatçı Birlikleri, (UİB) mart ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, UİB'in mart ayı ihracatı yüzde 8,5’lik artışla, 3 milyar 638 milyon 367 bin dolara yükseldi.

UİB’in, yılın ilk çeyreğindeki ihracat tutarı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,5 oranında artarak 9 milyar 823 milyon 265 bin dolar olarak gerçekleşti.

"İhracatımızı artırarak sürdürüyoruz"

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, açıklanan ihracat rakamlarını şöyle değerlendirdi:

“Dünya ticaretinde korumacı politikaların öne çıktığı global ekonomik gelişmelere rağmen, birliklerimizin ve üyelerimizin yoğun çalışmaları ile UİB olarak ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

UİB, Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği konumunda bulunuyor.

OİB'in ihracatı arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) martta ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 3 milyar 113 milyon 240 bin dolara çıkardı.

OİB'in Ocak-Mart dönemi ihracatı da önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 6,3 oranında artarak 8 milyar 359 milyon 638 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB ve UHKİB'in ihracat rakamları

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin ise (UTİB), mart ayında 107 milyon 655 bin dolar ihracata imza attı.

UTİB'in yılın ilk çeyreğindeki ihracatı ise 309 milyon 501 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayı ihracatı 75 milyon 993 bin dolar olan Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Mart ayları arasındaki ihracatı da 203 milyon 432 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı 25,7 milyon dolar

Mart ayında, 25 milyon 742 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), yılın ilk çeyreğindeki ihracatı 69 milyon 19 bin dolar oldu.

UYMSİB'in ihracatı yüzde 11 arttı

Mart ayında, yüzde 11 artarak 13 milyon 439 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ocak-Mart ayları arasında 39 milyon 127 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.