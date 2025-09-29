Vakıfbank, dolar cinsi tahvil ihracı için yetki aldı
Vakıfbank, ABD doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracı için uluslararası bankalardan oluşan bir konsorsiyuma yetki verdi.
Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu işlemin piyasa koşullarına bağlı olarak Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin "İlave Ana Sermaye" başlıklı 7. maddesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.
Yetki verilen konsorsiyumda Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Emirates NBD Capital, ICBC, J.P. Morgan, MUFG Securities, Société Générale ve Standard Chartered Bank yer aldı.
Vakıfbank, planlanan tahvil ihracının bankanın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı.