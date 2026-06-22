Vatandaşın enflasyon beklentisi düştü: Yatırım tercihleri değişiyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 dönemine ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Toplam 3 bin 274 hanenin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, enflasyon beklentilerinden konut fiyatlarına, döviz kurundan yatırım tercihlerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Enflasyon beklentisinde düşüş

Anket sonuçlarına göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine indi. Böylece vatandaşların gelecek bir yıla ilişkin enflasyon beklentilerinde düşüş kaydedildi.

Fiyat artışlarında gıda ve enerji öne çıktı

Katılımcılar, son bir yıl içinde fiyatı en fazla artan ürün ve hizmet grupları ile gelecek 12 ayda fiyatı en çok artacak kalemler arasında "gıda" ve "yakıt-enerji"yi ilk sıralarda gösterdi.

Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendirenlerin oranı ise bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3'e geriledi.

Konut fiyatlarında artış beklentisi sürüyor

Ankette, gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında artış beklentisinin devam ettiği görüldü. Hanehalkının konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 olarak ölçüldü.

Dolar beklentisi 52,67 TL oldu

Katılımcıların 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi ise yükseliş gösterdi. Buna göre dolar/TL beklentisi bir önceki aya göre 14 kuruş artarak 52,67 TL seviyesine çıktı.

Yatırımda altın ilk sıradaki yerini korudu

Yatırım tercihleri incelendiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" seçeneğini işaretleyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 44,3'e geriledi.

Buna karşın "ev, dükkân veya arsa alırım" diyenlerin oranı 3,9 puan artışla yüzde 37,1'e yükseldi. Sonuçlar, vatandaşların gayrimenkul yatırımlarına yönelik ilgisinin güçlendiğine işaret etti.