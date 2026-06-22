TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı: Reel sektörün beklentisi değişmedi, hanehalkının geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle gerçekleştirilen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından derlenen Haziran 2026 dönemi Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı.

Buna göre, gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi haziran ayında piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,01 puan azalarak yüzde 23,81'e geriledi.

Reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

Hanehalkı beklentilerinde düşüş

Hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi ise haziranda 3,38 puanlık düşüşle yüzde 46,13'e indi.

Öte yandan gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70'e yükseldi.