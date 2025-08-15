Veriler belli oldu: Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait hizmet üretim endeksini açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Aynı ayda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,2 arttı.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,5 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 azaldı.

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 artarken; gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1 azaldı.