Yabancı yatırımcılar 205,2 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Temmuz haftasında 205,2 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 271 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 180,3 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 1 milyar 42,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları 1,4 milyon dolar oldu.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 916,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 309,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 516,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 477,1 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 778,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.