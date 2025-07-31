KKM'de 2,5 ayın en hızlı çıkışı: 500 milyar TL'nin altına geriledi!

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 506,5 milyar TL'den 489,2 milyar TL'ye geriledi.

Böylece KKM'de 2,5 ayın en hızlı çıkışı kaydedildi.

Aynı haftada krediler 19 trilyon 767 milyar TL'den 19 trilyon 923,6 milyar TL'ye, mevduat 23 trilyon 336 milyar TL'den 23 trilyon 602,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri yükseldi

Tüketici kredileri 2 trilyon 390,7 milyar TL'den 2 trilyon 416,3, milyar TL'ye yükselirken bireysel kredi kartları 2 trilyon 240,8 milyar TL'den 2 trilyon 288 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 441,3 milyar TL'den 442,5 milyar TL'ye geldi.

Veriler 25 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.