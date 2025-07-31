BYD daha ucuz Yuan Up modelini piyasaya sürdü: Özellikleri ve diğer modellerden farkları belli oldu!

Çinli otomotiv üreticisi BYD, akıllı sürüş sistemleri olmayan ve daha düşük fiyatlı yeni bir Yuan Up modelini piyasaya sürdü.

Aracın başlangıç fiyatı 74 bin 800 yuan (10 bin 400 dolar) olarak açıklandı.

Yeni versiyon, önceki giriş seviyesi modelin 99 bin 800 yuanlık fiyatına göre yüzde 25 daha ucuz oldu.

Fiyat neden daha düşük? Diğer modellerden farkı ne?

Yeni versiyon araçta menzil ve batarya büyüklüğü düşürüldü.

Yeni versiyonun 32 kWh'lik bataryaya ve 301 kilometre menzile sahip olduğu görülüyor. Mevcut üç Yuan Up varyantı ise 45,12 kWh batarya ve 401 kilometre menzile sahip.

Daha küçük batarya paketine ek olarak, yeni versiyonda akıllı sürüş sistemi bulunmuyor. Diğer üç versiyonda ise DiPilot 100 akıllı sürüş çözümüne dayanan God's Eye C akıllı sürüş sistemi bulunuyor.

Akıllı sürüş stratejisinde değişikliğe işaret etti

BYD, bu yılın başlarında akıllı sürüş yeteneklerine olan yatırımını artırarak 10 Şubat'ta sürücü destek sistemleriyle donatılmış 21 modeli piyasaya sürdü ve o dönemde tüm modellerinde God's Eye sisteminin bulunacağını açıklamıştı.

Yeni Yuan Up versiyonunda akıllı sürüş özelliklerinin bulunmaması, BYD'nin akıllı sürüş stratejisinde bir değişikliğe işaret ediyor. Bu durumun, kısmen akıllı sürüş özelliklerinin BYD araçlarının çekiciliğini beklendiği kadar artırmamış olmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Satışlar iki ayda önemli düşüş kaydetti

Yuan Plus Smart Driving Edition ve Yuan Plus Honor Edition modellerinin de aralarında bulunduğu Yuan ailesinin satışlarında son iki ayda önemli düşüşler yaşandı.

Yuan ailesi, bu yılın ilk yarısında 191 bin 11 adetlik satış gerçekleştirerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,96 artış sağladı ve aynı dönemde BYD Grubu'nun satışlarının yüzde 8,90'ını oluşturdu.

Ancak mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yıllık yüzde 21,18 ve yüzde 28,97 düşüşle 31 bin 711 ve 25 bin 727 adet araç satıldı.

BYD bugün yaptığı açıklamada, İlk olarak 26 Mart 2024 tarihinde piyasaya sürülen Yuan ailesinin şu ana kadar toplam 1,5 milyon adet sattığını duyurdu.