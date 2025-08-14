Yabancılardan 7 hafta üst üste hisse alımı

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 8 Ağustos haftasında 77,9 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. Böylece alım serisi üst üste yedinci haftaya taşındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı hafta DİBS (kesin alım) tarafında 417 milyon dolarlık net satış yapıldı. DİBS (ters repo) işlemlerinde 51,4 milyon dolarlık net satış görülürken, DİBS (teminat) alımları 711,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DİBS (ödünç) işlemi yapılmadı. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarında ise 8,1 milyon dolarlık net alım kaydedildi.

Stoklar

8 Ağustos itibarıyla yabancıların hisse senedi stokları 33 milyar 988,8 milyon dolar oldu.

DİBS (kesin alım) stokları 14 milyar 6,1 milyon dolar, DİBS (ters repo) stokları 1 milyar 515 milyon dolar, DİBS (teminat) stokları ise 3 milyar 192,7 milyon dolar olarak açıklandı. Genel yönetim dışındaki sektör ihraç stokları 295,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.