TCMB duyurdu: Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor kaydedildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

8 Ağustos ile sona eren haftada TCMB'nin toplam rezervlerinde yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

Söz konusu haftada toplam rezervler 168 milyar 988 milyon dolar olan seviyesinden, 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Döviz ve altın rezervleri arttı

Haftalık verilere göre, TCMB'nin döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artarak 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 63 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise söz konusu haftada 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara yükseldi.