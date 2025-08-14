TCMB'den 'ara hedef' kararı: Karahan, neden değişiklik yapıldığını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Karahan sunumda TCMB'nin önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Bu değişiklik kapsamında TCMB 3. enflasyon raporu itibarıyla tahminlerin sunulmasına ilişkin çerçevede değişikliğe giderek ara hedef uygulamasına geçti.

Karahan değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyon tahminlerimizin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz ara hedeflerimizle karşınıza çıkacağız" dedi.

Bu ara hedeflerin, orta vadede enflasyonun yüzde 5’e gittiği dezenflasyon sürecinde, daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleri olduğuna dikkati çeken Karahan, bu bağlamda, ara hedeflerin içsel para politikası patikasını belirlerken referans olarak alınacağını kaydetti.

Karahan, böylece, kontrol ufku içerisinde enflasyonun ara hedeflere yakınsamasının sağlanacağını bildirdi.

TCMB neden değişiklik yaptı?

TCMB'nin yaptığı bu değişiklik merak konusu olurken Karahan bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Karahan, toplantının soru-cevap bölümünde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugüne kadarki iletişimde ara hedefler aynı zamanda tahmin görevi de görüyordu. Aynı şeye tekabül ediyordu. Ama enflasyonda hem veri oynaklığı hem belirsizlik yüksek. Zaman zaman tahminleri revize etmemiz gerekiyordu. Tahminle hedef aynı şey olunca tahminin revize edilmesi aynı zamanda hedefin de revize edilmesi anlamına geliyordu ve bu para politikası iletişimini zorlaştırıyordu.

Dolayısıyla bu ikisini bu toplantıdan itibaren ayırmaya karar verdik. Ara hedefleri bu rapordan itibaren belirledik. Çok uç gelimeler olmadıkça değiştirmeyi düşünmüyoruz. Yıl içinde enflasyon raporlarında tahminleri güncelleyeceğiz. Muhasebeyi yılın en sonunda hedefimiz şu kadardı ama yıl sonu enflasyonu bunun altında ya da üstünde gerçekleşti diyeceğiz. Ne kadar sapma olursa olsun bunun hesabını şeffaf bir şekilde vereceğiz"

Büyük bir faiz indirimi olacak mı?

Başkan Karahan ayrıca temmuzda yapılan 300 bazlık faiz indirimi gibi büyük bir faiz indirimi olacağına yönelik soruya "Daha önce söylediğim gibi kesinlikle otopilotta değiliz. Bu süreçte enflasyon görünümünün bozulmasına izin vermeyeceğiz" diyerek yanıt verdi.

Karahan faiz indirimine yönelik soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Burada her zaman vurguladığımız gibi enflasyon gerçekleşmeleri, beklentileri ve ana eğilimleri üzerinden ilerliyoruz. Enflasyon görünümüne göre kararımızı veriyoruz. Enflasyon üzerindeki risklerin etkisi de son zamanlarda bizim için önemli. Faiz sürecine yönelik adımları ön gördüğümüz dezenflasyon sürecinin gerektirdiği hamlelere göre atıyoruz. Hizmet kalemlerinde atalet özellikle eğitim ve kirada bizim tahminlerimizin biraz üzerinde bu da enflasyonda yukarı yönlü risk olduğunu ima ediyor. Bunu dikkate alarak hareket etmek istiyoruz. Faiz hamleleri bu risklere ve koşullara uygun yapılacak. Daha önce söylediğim gibi kesinlikle otopilotta değiliz. Bu süreçte enflasyon görünümünün bozulmasına izin vermeyeceğiz."

Makro ihtiyati tedbirler gevşetilecek mi?

Gazetecilerden Karahan'a TL mevduat oranı ve makro ihtiyati ileriye tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin "Gevşemeye gidilmesi için öngörülen bir takvim ya da bir gösterge var mı? Sizin tespit ettiğiniz bir tahmin ya da beklediğiniz bir unsur var mı?" sorusu da geldi.

Karahan bu soruya "TL mevduat ve KKM hedefleri, makro ihtiyatı çerçevemizin önemli bileşenleri. KKM'de belirli bir seviyeye geldik. Bu yıl içinde bunu sonlandırmayı düşünüyoruz. Burada zaten ciddi bir sadeleşme olacak olacak. TL mevduat hedefleri konusunda tabii önümüzde önemli bir süreç var. Bir taraftan indirim yapıyoruz. Burada enflasyon görünümü bize alan veriyor. Bu süreci bir miktar indirerek sıkılığı bozmadan devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz" diyerek verdi.

Risklerin olduğuna da değinen Karahan, "Burada da TL mevduat payının özellikle KKM hedeflerinin kalkacağı bir ortamda bir süre daha devam etmesi. TL tarafında algının oturması konusunda önemli diye düşünüyoruz. Dolayısıyla kısa bir vadede böyle bir plan ya da takvimimiz yok" dedi.