Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Başkan Karahan toplantıda yaptığı bilgilendirmede "Bundan böyle veri akışına bağlı revize edebileceğimiz verilerin yanı sıra rapor dönemler arasında olağanüstü gelişmeler olmadıkça değiştiremeyeceğimiz ara hedeflerimizle karşınıza çıkacağız" dedi.

Karahan enflasyon tahminlerine dair açıklamasında "Yüzde 24 hedefini ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" ifadelerine yer verdi.

Böylece Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24'te sabit kaldı. Banka enflasyon hedefini 2026 için yüzde 12'den yüzde 16’ya ve 2027 içinse yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltti.

Raporda enflasyon tahmin aralıkları 2025 yılı için yüzde 25-29 seviyesinde, 2026 için ise yüzde 13-19 seviyesinde belirlendi. Bir önceki raporda enflasyon tahmin aralığı 2025 için yüzde 19-29 olmuştu. 2026 yılı için tahmin aralığı ise yüzde 6-18 olarak açıklanmıştı.

Karahan enflasyon tahmin aralığına ilişkin yaptığı açıklamada "Tahmin aralığını önceki rapor dönemine göre daralttık" dedi.

Karahan, enflasyonun orta vadece yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını beklediklerini belirtti.

2026 yılı gıda enfasyonu beklentisi arttı!

Raporda petrol fiyatları beklentisi 2025’te 65,8 dolardan 69,8 dolara, 2026’da ise 60,6 dolardan 64,4 dolara çıkartıldı.

Gıda fiyat enflasyonu yıl sonu tahmini ise 2025’te yüzde 26,5 olarak korunurken 2026 yılı için ise yüzde 13,5’ten yüzde 17,0’a yükseltildi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

- Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

- Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

- Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz

- Enerji emtia fiyatları geçtiğimiz toplantı dönemine göre bir miktar arttı.

- Ekonomilere göre farklılaşan dinamiklere rağmen faiz indirim süreçleri nisan ayı sonrasında da ülkeler genelinde devam etti.

- Türkiye'de talep kompozisyonundaki dengeli seyir devam ediyor. Özel tüketimin büyümeye katkısı geriledi.

- İkinci çeyrekte sanayi üretim endeksinde artışın yavaşladığını görüyoruz.

- İmalat sanayiinde kapasite kullanımı son 1 yıldır geçmiş dönem oratlamasının altında seyrediyor.

- Manşet işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte geçmiş dönem ortalamalarının altında.

- İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı

- İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü. Altın hariç bu görünüm daha belirgin. İkinci çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi arttı.

- Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybının devamına işaret ediyor

- Cari açığın milli gelire oranının 2. çeyrekte yüzde 1,3 civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz

Enflasyon açıklamaları

- Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor

- Enflasyon Temmuz'da 2024 Mayıs zirvesine kıyasla 42 puan düşüş kaydetti

- Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor

- Enflasyon son 3 ayda öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti.

- Enflasyonda kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.

- Daha önce belirttiğim gibi Ağustos ayında öncü veriler kademeli yavaşlamanın süreceğine işaret ediyor.

- Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz

- Enflasyon beklentileri tüm sektörlerde geriledi

- Enflasyon beklentileri iyileşmesine rağmen hala tahminlerimizin üzerinde.

Para politikasına yönelik açıklamalar

- Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak

- Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz

- Politika faiz indiriminin mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimizle uyumlu şekilde yansıdığını söyleyebilirim. Bireysel kredi büyümesi kredi kartları kaynaklı bir miktar hızlandı. TL ticari kredi büyümesinin yarısı istisna tutulan alanlardan geliyor.

- Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak

- TL mevduata olan talep son dönemlerde güçlü. TL mevduatın payı yüzde 60 ile tarihsel ortamalarına yakın seyrediyor. Portföy tercihlerinde TL'ye yönelim eğilimi sürüyor.

- PPK kararı sonrası Temmuz'un ilk haftasına göre tüketici kredisi faizleri 5,3, ticari kredi faizleri 5,5 puan geriledi

İkinci toplantıda açıklanan enflasyon tahminleri nelerdi?

22 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. Enflasyon raporunda enflasyon tahminleri ve enflasyon tahmin aralıkları değiştirilmemişti.

Enflasyon tahminleri 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 12 ve 2027'de yüzde 8 seviyesinde korunmuştu.

Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralığı yüzde 19-29 olmuştu. 2026 yılı için tahmin aralığı ise yüzde 6-18 olarak açıklanmıştı.