YASED: Yılın ilk yarısında Türkiye’ye 4,2 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derlediği "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye haziran ayında 210 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 4,2 milyar dolara ulaştı.

İlk yarıdaki doğrudan yatırım girişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 gerilerken, 2003'ten bu yana Türkiye'ye gelen toplam UDY tutarı 292 milyar doları aştı.

Yatırım sermayesi 3,7 milyar dolar oldu

Yılın ilk yarısındaki 4,2 milyar dolarlık toplam UDY girişinin 3,7 milyar dolarlık bölümünü yatırım sermayesi oluşturdu. Aynı dönemde borçlanma araçları yoluyla 1,7 milyar dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla ise 1,3 milyar dolarlık giriş kaydedildi.

Yatırım tasfiyeleri ise toplam UDY üzerinde 2,4 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yarattı. Toplam UDY ilk 6 ayda yüzde 31 azalmasına karşın yatırım sermayesindeki gerileme yüzde 6 ile sınırlı kaldı. Toplam yatırımlardaki düşüşte haziranda kaydedilen yüksek hacimli tasfiye kalemi etkili oldu.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticarete

İlk 6 ayda gerçekleşen 3,7 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinde en yüksek payı toptan ve perakende ticaret aldı. Sektöre 847 milyon dolarlık yatırım yapılırken, toplam yatırım sermayesi girişlerindeki payı yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Toptan ve perakende ticareti yüzde 13'lük payla bilgi ve iletişim, yüzde 12 ile finans ve sigorta faaliyetleri izledi.

İlk sırada Hollanda yer aldı

Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin 2003-2025 döneminde Türkiye'ye gelen yatırımlardaki yüzde 59'luk payı, 2026'nın ilk yarısında yüzde 52 olarak gerçekleşti.

Ülke bazında yılın ilk yarısında Türkiye'ye en fazla yatırım yüzde 23'lük payla Hollanda'dan geldi. Hollanda'yı yüzde 15'er payla Almanya ve ABD, yüzde 11 ile Birleşik Krallık ve yüzde 10 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.