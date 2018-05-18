Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11’i aştı

18 Mayıs 2018

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07'ye yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,62 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,63 ve yüzde 8,98 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,49 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu dolar beklentisi 4.44

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,44 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

Cari açık beklentisi 53,5 milyar dolara çıktı

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları'na yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 49,0 milyar ABD Doları ve 51,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Büyüme öngörüsünde sınırlı düşüş

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.