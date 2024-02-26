YKS için son başvuru günü

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor. YKS kapsamında 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak, 9 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Askeri okullar

Diğer yandan Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için de YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu.

Sınav ücretleri

ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlendi. Ücret ödemeleri 27 Şubat Salı gününe kadar yapılabiliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada “5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek” denildi.

YÖKDİL yapıldı

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) dün yapıldı. 104 bin 485 adayın başvurduğu sınav 89 sınav merkezinde uygulandı. Kağıt tabanlı ve elektronik olarak uygulanan YÖKDİL sonuçları 15 Mart’ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.