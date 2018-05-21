Yurt dışı ÜFE'de yüzde 4'lük artış

21 Mayıs 2018

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,81 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,44 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,99 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 9,54 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,77 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 5,65 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Nisan ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.