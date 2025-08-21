Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,4 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 441,88 milyon dolar düşüş gösterdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 195 milyar 693,44 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Ağustos ile sona eren haftada 194 milyar 251,56 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 52,71 milyon dolar azalarak 118 milyar 227,87 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 6389,18 milyon dolar azalarak 76 milyar 23,69 milyon dolara indi.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 901,31 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 427,46 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 473,85 milyon dolar düşüş gösterdi.