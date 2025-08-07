  1. Dünya Gazetesi
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 3,3 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 Ağustos ile sona eren haftada 3 milyar 336 milyon dolar azalarak 195,6 milyar dolardan 192,3 milyar dolara geriledi.

1 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3 milyar 336 milyon dolar gerileyerek 192,3 milyar dolara düştü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları söz konusu haftada 820,8 milyon dolar azalarak 117,65 milyar dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 2 milyar 513,8 milyon dolar düşerek 74,61 milyar dolara indi.

Parite etkisi hariç azalış 1,8 milyar dolar

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında da düşüş kaydedildi. Bu kapsamda:

* Toplam arındırılmış döviz mevduatları: 1 milyar 825 milyon dolar azaldı.
* Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış azalış: 1 milyon dolar
* Tüzel kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış azalış: 1 milyar 825 milyon dolar

