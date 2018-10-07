150. yılında “Batıya Açılan Pencere”

07 Ekim 2018



Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi’nin geride bıraktığı 150 yıl, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde açılan bir arşiv sergisiyle mercek altına alınıyor. “Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi’nin 150 Yılı (1868-2018)” sergisini 23 Şubat 2019’a kadar gezmek mümkün. Bir albümün içinde gezinti...

Enstitünün kardeş kurumu Pera Müzesi’ndeki “Mektep Meydan Galatasaray” la eşzamanlı olarak açılan sergi, Tevfik Fikret tarafından “Batıya açılan pencere” olarak nitelendirilen mektebin tarihini ve vizyonunu gözler önüne sermeyi hedefliyor. İzzeddin Çalışlar’ın küratörlüğünde hazırlanan sergi; Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Koleksiyonu ve Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Arşivi ile mezunların koleksiyonlarından derlenen fotoğraf, film, efemera ve mektebin farklı dönemlerinde kullanılmış objeler gibi çeşitli malzemelerden oluşuyor.

Kuruluş hikâyesi II. Bayezid döneminden...

15. yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul’a dair kayıtlarda bir saray mektebi olarak adı geçen Galata Sarayı, kentte ibadethaneler dışında işlevi değişmeden günümüze kadar gelebilmiş tek kuruluş olarak öne çıkıyor. II. Bayezid’e dayanan kuruluş hikâyesinden bu yana aynı adla anılan yapılar bütünü, zamanla merkezinde bulunduğu semte de adını verdi. 19. yüzyılın ortalarına kadar saraya ve orduya vasıflı insan yetiştirme amaçlı kullanılan, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ise Batılı eğitim standartlarının benimsendiği askeri ortaokul ve tıbbiyeye dönüşen yapı, Fransızca öğretim ve Batı normlarının eğitim sistemine eklemlenmesi gibi denemele re sahne oldu. Kurum, 1868 yılında Mekteb-i Sultani’ye dönüştü.

Bir kitapla raflara taşındı

Sergiye kapsamlı bir yayın da eşlik ediyor. Katalogda küratör İzzeddin Çalışlar, Emel Engin, Fethi İsfendiyaroğlu, Köksal Bayraktar, Seza Sinanlar, Tarkan Okçuoğlu, Vahdettin Engin, Yıldızhan Yayla ve Zeynep Karacan’ın metinlerine yer veriliyor. Galatasaray’ın bir eğitim kurumları bütünü ve bir kültür destekçisi olduğunu belirten İzzeddin Çalışlar, kurumun modern eğitimin ülkemize girişinde ve yaygınlaşmasında öncü olduğunu vurguluyor. Çalışlar; kurumun, edebiyatçılardan ressamlara, müzisyenlerden akademisyenlere, iş insanlarından siyasetçilere zengin bir mezunlar portföyüne sahip olduğunun da altını çiziyor.