Akrobasi ve dans bir arada

13 Kasım 2018



Fransız akrobat, aktör ve performans sanatçısı Yoann Bourgeois’nın sirk becerilerini ve fiziksel tiyatroyu bir araya getirdiği “Celui Qui Tombe” (Düşen Kimse) projesi, İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle ülkemize gelecek olan gösteri, 11 Kasım’da Zorlu PSM’de izlenebilecek. Sahneye kablolarla asılmış bir platformda 6 performans sanatçısının fiziksel sınırlarını zorlamasını sanatseverlere sunan performans, fonda Beethoven’dan Sinatra’ya uzanan bir seçkiyi tiyatroseverlere dinletecek.Ulusal Sirk Sanatları okulu CNAC’de akrobasi eğitimi alan Yoann Bourgeois, kendi ekibini kurmadan önce Compagnie Maguy Marin dans topluluğuyla sahneye çıktı. Sanatçı, dönen platformlar ve trambolin entregrasyonlarından faydalanarak performanslarını ilgi çekici kılıyor.

Esin kaynağı felsefe...

Yoann Bourgeois, “Celui Qui Tombe” ile sirk becerilerini ve fiziksel tiyatroyu buluşturuyor. “Ağırlıksızlık ve süspansiyon fiziğini çevreleyen fikirlerden her daim etkilendiğini” belirten sanatçı, ilham kaynağı olarak Spinoza’nın düşüncelerini gösteriyor.