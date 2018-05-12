"İyi yöneticiliğin anahtarı iyi planlama yapmak"

12 Mayıs 2018

EMRE ALKİN

Bu hafta konuğumuz fuarcılık mesleğine gönlünü vermiş genç bir yönetici... Röportaj boyunca, bu mesleğe nasıl başladığını ve öğrendiğini büyük bir vefa ile tekrar etmesini takdir etmemek mümkün değil. CNR Fuarcılık’ta başladığı serüven, bugün kendi kurduğu şirketle taçlanmış. “Başka iş yapmak istemezdim” demesi de bir başka dikkat çekici cevap oldu. Bugün birçok sivil toplum kuruluşu ve mesleki kuruluşta görev alan Şule Dayangaç’ın hikâyesini dinlerken, Türkiye’nin geleceği için umutlarınız artacak. Paylaşmasak olmazdı.

Okuyucuların tanıması için tam olarak bugüne kadar ne yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Londra’da Uluslararası Marketing ve akabinde Turizm ve Otelcilik alanlarında yüksek lisansımı tamamladım. Londra’da bulunduğum beş yıl içerisinde hem okuyup hem çalıştım. Daha sonra babamın ısrarlarına dayanamayarak Türkiye’ye dönüp 3 yıl boyunca İstanbul’da CNR Holding’te Uluslararası Fuar Satış Koordinatörü olarak görev aldım. 3 yıl içinde, mobilya, moda, tekstil, ev tekstili sektörlerindeki uluslararası fuarlarda yurt dışı ziyaretçi ve satış konularında çalıştım. Fuarcılığın mutfağını CNR Holding’te öğrendim, fuarcılığı çok sevdim ve kariyerimi bu alanda geliştirmeye karar verdim. Fuarcılık sektörüne giren kolay kolay çıkamaz, bağımlılık yaratır. İş vesilesi ile birçok ülkeye gidip fuarların tanıtımını yaptım ve bu vesile ile uluslararası anlamda iyi bir network’üm oluştu. Bu sayede, Ankara’ya döndükten sonra kendi firmam HHB Expo’yu kurdum, iki yıl içerisinde de İstanbul’da ilk ofisimizi açtık ve dünyanın birçok ülkesinde acentalarımız oldu.

Yaptığınız işi seçmenizde yaşadıklarınız mı etkili oldu, yoksa çocukluktan gelen bir motivasyon mu ?

Londra’da bulunduğum süre içerisinde üniversitede öğrenci işlerinde çalıştım. Genel anlamda sosyal bir kişiliğim var, yeni insanlar, yeni kültürler tanımayı seviyorum. İstanbul’da çalıştığım dönemde fuar tanıtımları için sürekli yurt dışında farklı ülkelere gitmeye başladım ve çok sevdim. Çalışmak bana zorunluluk değil hobi gibi gelmeye başladı ve bu şekilde bu alanda kariyer yapmaya karar verdim.

“Sosyal medya pazarlama için önemli…”

Anne ve babanızın, ailenizin hayattaki seçimlerinize etkisi oldu mu?

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Annem emekli hemşire, babam harita mühendisi. Eğitimli bir ailede büyüdüm, babam mühendis olduğu için benim de mühendis olmam için çok uğraştı, Ankara’da fen lisesine gittim, ama bu konuda başarılı olamadım, en sonunda Londra’ya gittikten sonra kendimi iş hayatında daha çok tanıdım ve en sevdiğim iş olan fuar sektörü ile tanıştım...

Bu işi yapmaya ne zaman karar verdiniz? Bugün istediğiniz yere geldiğinizi düşünüyor musunuz?

Londra’da uzun yıllar kalınca babam bundan rahatsız oldu, ailem Ankara’da yaşıyor, bir tanıdık aracılığı ile tesadüfen CNR ile iş görüşmesi ayarladılar. Londra’dan iş görüşmesi için İstanbul’a geldim. İşin tanımı çok hoşuma gitti bu vesile ile Londra dışında pek çok şehre gidebilme imkânım olacaktı. Bu nedenle İstanbul’a dönüp çalışmaya başladım. Organize ettiğim fuarlara yeni başarılar kazandırdım.

Akşam yattığımda “Ertesi gün olsa da bir an önce işe gitsem” diye düşünüyordum. Sektörü çok sevdim...

Sosyal medya yaptığınız işte ne kadar etkili ?

Sosyal medya bizim işimizin çok önemli bir parçası; özellikle günümüzde dijitalleşme, akıllı sistemler hızla büyürken her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de dijitalleşmede önemli. Fuar sektöründe tanıtım çok önemli olduğu için bizim sektörde de önemi büyük. Bu konuda şirket olarak sosyal medyanın tüm imkânlarını maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. Ben de şirketin yönetim kurulu başkanı olarak bu konuda hem kendime hem de marketing departmanımızda yer alan kişilere kendilerini geliştirmeleri için imkânlar sağlıyorum.

“Sürekli kendini geliştirmek lazım"

Yaptığınız iş dünden bugüne ne kadar değişti ?

Fuarcılık sektöründe Türkiye olarak çok büyük adımlar attık. Bu konuda devletimizin Ekonomi Bakanlığı’nın desteği çok büyük. Yurt dışındaki fuarlara da katılımlar sağlıyoruz ama en büyük amacımız Türkiye’de uluslararası kaliteli fuarlar ve zirveler yapabilmek. Bu konuda İstanbul birinci sırada olmak üzere Türkiye’de çeşitli yerlerde uluslararası etkinlikler organize ediliyor. Bizim de enerji ve sağlık sektöründe Türkiye’de yapmış olduğumuz uluslararası zirve ve fuarlar var. Amacımız Türkiye’de İstanbul’u bu sektörde dünyanın buluşma noktası yapmak. Yapmış olduğumuz 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda sektör açısından bunu başardık.

Başka hangi mesleği tercih ederdiniz ya da ne yapmak isterdiniz ?

Yine aynı mesleği tercih ederdim.

Yaptığınız işte örnek aldığınız kim ya da kimlerdir ?

Farklı sektörden de olsa kendime uluslararası platformlarda başarı elde etmiş olan iş kadınlarından örnek aldığım kişiler var. Çünkü hangi sektör olursa olsun başarılı olmanın anahtarı çok çalışmak, planlı olmak, sabırlı olmak ve kendini uluslararası anlamda sürekli geliştirmekten geçiyor. Bu kişilerin konuşmalarını biyografilerini inceliyorum. Kendime de eksik gördüğüm kısımlardan örnek almaya çalışıyorum. İş hayatında iyi bir yönetici olabilmek için en önemli anahtarın iyi planlama olduğunu öğrendim. İyi bir planlama ile iyi bir yönetici olup hem sevdiklerimize hem de kendimize zaman ayırabiliriz. İki yıl önce spor yapmaya fırsat bulamıyordum. Bir arkadaşım “Obama bile spor yapmaya vakit buluyor sen kimsin ki...” dedi. Orada anladım planlama çok önemli.

Sektörü tanımak şart!

Bu işte ekmek var mı? Varsa nereden başlamalı ?

Her zaman “Çalışan kazanır” mantığında olan bir kişiyim. Ancak bizim meslekte ticari amaçtan çok hizmetin kalitesi, müşteri memnuniyeti ön planda, daha sonra ticari kazanç kendiliğinden geliyor. Biz olmayan bir şeyi yaratıyoruz. Örneğin hiç ismi bilinmeyen bir fuarı yaratıyorsunuz, tanıtımlar, satışlar ve kiralamalar önceden olduğu için riske girilmesi gerekiyor ve dolayısıyla hem çok çalışıp hem de sabırlı olmak lâzım. Fuar hangi sektörde yapılıyorsa o sektör konusunda iyi bilgi sahibi olunması gerekiyor, bu konuda ciddi araştırmalar yapmak gerekiyor.

Fuarcılık sosyal olmayan birinin yapabileceği bir iş değil

Bu işte eğitimin, ilişkilerin ve tecrübenin payı size göre yüzde kaçtır?

Özellikle sizin mesleğinizde? Eğitim her meslekte olduğu gibi bu meslekte de olmazsa olmaz. En azından İngilizce’nin çok iyi bilinmesi gerekiyor, sonraki aşama ikili ilişkiler ve tecrübe. İkili ilişkiler çok önemli, hizmet sektöründe olduğumuz için herkesle iyi ilişkiler kurulması önemli, sosyal niteliği olmayan bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Bir de fuar zamanlarında esnek saatlerde çalışabilmesi lâzım.