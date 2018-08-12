Kısa filmle uzun öykü anlatanlar yarışacak

12 Ağustos 2018

Ülkemizin kısa film alanındaki köklü etkinliklerinden biri olan Akbank Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı. Gelecek yıl on beşinci yaşını kutlamaya hazırlanan festivalin Yarışma bölümüne son eser gönderim tarihi 30 Kasım Cuma olarak belirlendi.

"Ulusal" ve "Uluslararası" olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan 15. Akbank Kısa Film Festivali Yar ışma Bölümü'ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek olan en iyi filmlere 5 bin dolar ödül verilecek. Yarışmayı kazanan filmler, festivalin ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.

15. Akbank Kısa Film Festivali, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Akbank Kısa Film Forum" bölümleri, yurt içi ve yurt dışından konukların katılacağı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 18-28 Mart 2019 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

65 ülkeden başvuru olmuştu

Akbank Kısa Film Festivali'nin yoğun ilgi gören Yarışma'sına geçen yıl 65 ülkeden bin 342 kısa filmle başvuru olmuştu. 15. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma'sının başvuru formları, Akbank Sanat ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ile www.akbanksanat.com internet adreslerinden temin edilebiliyor.