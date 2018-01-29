Yapay zeka çağı

29 Ocak 2018

VOLKAN AKI

Bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’na damga vuranlar arasında dev ekranlı yapay zeka vardı. 3 bin 900 katılımcının yer aldığı fuarı yaklaşık 170 bin kişi ziyaret etti. Evet, yanlış duymadınız, artık dijitalin de ötesinde bir çağın kıyısına geldik. Bu çağda yapay zeka uygulamaları robotları gerçek kılıyor. Örneğin, temizlik robotları gece kapanan iş yerlerinde her metre kareyi temizleyerek toz miktarını bile ölçüyor. Otonom yani sürücüsüz otomobiller de artık hayata geçiyor….

Herkeste benzer teknolojiler

İşin önemli bir yanı tüm şirketler ne yapıyorlarsa yapsınlar, otonom araçlara yöneliyorlar. Panasonic, Bosch, Intel, Samsung yaptıkları ana işler ne olursa olsun hepsi artık otonom araçlarda. Yapay zeka uygulamaları, aslında ne iş yapıyorsanız yapın, onu akıllandırıyor. Örneğin akıllı masalar: Üzerinde dijital ekranların olduğu masalarda çalışıp aynı anda kayıt yapmak ve iletişim kurmak ya da çıkış almak mümkün hâle geliyor. Sörf tahtalarının üzerine kameralar yerleştiriliyor ve artık öyle satılır hâle dönüşüyor. Tabii kişisel asistanlar… Hologram ya da çeşitli ürünlerle birlikte çalışabilen kişisel asistanlar yapay zekanın önemli bir devrimi. Tüm hayatınızı planlayıp her türlü işleminizi gerçekleştirebilir hâle geliyor. Tabii üreticiler de her ne üretiyorlarsa, teknolojilerini onun üzerinden pazarlamaya çalışıyor. Bugünkü tüketicinin hele hele dünya kupası yaklaşırken en önemli ürünlerinden biri de kuşkusuz TV’ler…

e-home da gerçek oldu

Yapay zeka ile birlikte evlere yönelik uygulamalar da artık işleyen platformlar üzerinden gerçek oluyor. Kısaca nesnelerin interneti ile tüm ev cihazları hem kendi aralarında hem de internet üzerinden ortak platformlara bağlanabiliyor. Böylece alışveriş için kendi kendine sipariş veren buzdolapları, yemek tarifl eri alan mutfak robotları, yan komşunun yaptıklarını takip edip bilgi alışverişi yapan ev sistemleri gibi pek çok “hayal” denen gelişme artık gerçek oluyor. Bu gelişmeler yapay zekanın yanı sıra 5G’nin düşünce hızında iletişimi sağlamasıyla da kullanılabilir hâle geliyor.

TV’lerde neler olacak?

TV üreticilerini 2018 Dünya Kupası heyecanı sarmış görünüyor. OLED ile QLED yarışına MicroLED, 4K projeksiyon TV ve lazer TV eklendi. Yapay zekanın kullanım alışkanlıklarımızı keşfettiği televizyonlar evin duvarını kaplayarak 254 ekranın üstüne çıkıyor. Televizyon üreticilerinin ardı ardına tanıttığı ürünler duvar kadar büyük dev ekranlarla, yapay zeka ve içerik servisleriyle fuarda dikkat çekiyordu. Bu yıl 2018 Dünya Kupası finallerinin olması TV üreticilerini de heyecanlandırıyor. Bu yüzden televizyonların 254 ekranın üstünde boyuta taşındığını görüyoruz. Üstelik televizyonlar akıllı telefondan tabletlere pek çok farklı ürünlerle birlikte kullanılıyor. 4K televizyonlarda en çok 132 ve 165 ekran boyutu tercih ediliyor. Henüz 8K tartışmaları yapılsa da 4K içerik artık standart hâle gelmiş durumda.

Ses sistemleri yükseliyor

CES Fuarı ses sistemleri konusunda oldukça seçici bir ziyaretçi kitlesine sahipti. Ancak sınırsız harcama yeteneğine sahip insanlar için 120 bin dolarlık değerli bir mücevher gibi sunulan Focal Utopia by Tournair fuarın değerli parçalarından biri oldu. Fuarda hassas müzik dinleyicilerine her tür kulaklık ve sistemleri sunuluyordu.

Asistanlar göreve...

Robotların CES 2018’de kapladığı alan sürekli büyümeye devam ediyor. Eğitim, güvenlik ve eğlence amaçlı kullanılabiliyor. Özellikle küçük çocuklarla sosyal iletişim kurabilen kişisel asistan robot Buddy’nin gözleri güvenlik kamerası olarak kullanılabilir. Buddy sesli komutları Amazon Alexa platformu sayesinde yerine getiriyor. İnovasyon ödülü alan Buddy, sevimli tepkileriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Otonom patlaması

CES Fuarı neredeyse otonom araçların gölgesindeydi. Elektrikli ve sürücüsüz otomobillerin vitrini teknoloji fuarı oldu. Sonuçta artık tüm yeni otomobil tasarımlarında gelişen hayat tarzına uyan ürünler görüyoruz. Üstelik ürünlerin önemli bir bölümü artık üretim aşamasına hazırlanıyor. Önceleri sadece consept ürünler tanıtılıyordu. Şimdi artık bir iki yıl içinde piyasaya sunulacak tasarımlar vitrine çıkıyor.