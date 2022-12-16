Asya borsaları Hong Kong hariç geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından dün Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da sıkılaşma hızını azaltmalarına karşın "şahin" duruşlarını korudu.

Küresel çapta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri resesyon endişelerini artırırken, beklentilerin altında kalan veriler de risk iştahını sınırladı.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Öte yandan ABD yönetiminin aralarında Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies'in de bulunduğu 36 Çinli teknoloji şirketini kara listeye alması pay piyasalarını baskılarken, Çin Merkez Bankası piyasaya sağladığı kısa vadeli likidite miktarını yükselterek 7 gün vadeli ters repo operasyonuyla bankacılık sistemine 41 milyar yuan verdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralıkta hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,7 ile büyümeye işaret etti. Ülkede imalat sanayi PMI ise 48,8 ile daralmasını sürdürdü.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,02 azalarak 3.163 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 2.360 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederek 27.527 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 137,2'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 61.652 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 artışla 19.512 puanda seyrediyor.