Bakır 30 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü

Geçen hafta değerli metallerde düşüşler görülürken, paladyumda yükseliş söz konusu oldu. Haftayı altın yüzde 1.5, gümüş yüzde 4, platin yüzde 1.1 değer kaybederken, paladyum yüzde 2.3 değer kazandı. Enerji grubunda ise yükselişler görüldü. Haftayı Brent petrol yüzde 0.4, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 7.5 değer kazandı.

Resesyon endişeleri geçen hafta baz metalleri önemli ölçüde etkiledi. 3.68 dolarla 30 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gören bakırın libresi haftayı yüzde 3.3 düşüşle tamamladı. Tezgah üstü piyasada, alüminyum yüzde 0.8, kurşun yüzde 0.7, nikel yüzde 4.2 çinko yüzde 3 azalış kaydetti.

Analistler, bakırın değer kaybetmesiyle küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin tetiklendiğini söyledi. Peru'da bakır üretiminin artması da bakır fiyatlarını düşmesine yol açan başka bir neden oldu. Ülkede, bakır üretimi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 arttı. Tarım emtiasında ise geçen hafta ürün bazlı ayrışmaların öne çıktığı sert dalgalanmalar öne çıktı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3.2, pirinç yüzde 0.3 artarken, mısır ve soya fasulyesi yüzde 2 değer kaybetti. Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 4.2, şeker yüzde 2,9 artarken, kahve yüzde 2.6, kakao yüzde 4 azaldı.