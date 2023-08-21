Dalian emtia borsasında yükseliş

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %0.58 yükselerek ton başına 774.5 yuan (105.99 dolar) ile 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Çin merkez bankası (PBOC) 1 yıllık borçlanma faizini 10 baz puan düşürürken, 5 yıllık faizi sabit tuttu. Analistler iki faiz oranında da 15 baz puan düşüş bekliyorlardı.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 35 analistin hepsi iki faiz oranının da düşürülmesini bekliyordu.

Singapur emtia borsasında işlem gören Eylül teslimatlı demir cevheri ABD merkez bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri nedeniyle baskılanarak %0.2 düşüşle ton başına 106.65 dolara geriledi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %1.29, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %0.66 geriledi.

Paslanmaz çelik ise %0.95 yükseldi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %2.28, kok vadeli fiyatları %2.75 yükseldi.