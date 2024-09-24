Emtia piyasasına Fed dopingi
Fed’in politika faizinde indirime gitmesi sonrası talep artışı beklentilerinin öne çıkmasıyla emtia piyasasında yükseliş eğilimi görüldü. Libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 13,6, pamukta yüzde 4,6 artarken, tezgah üstü piyasada ise bakırda yüzde 2,7, nikelde yüzde 3,4, alüminyumda yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.
Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 4 yıl sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından ‘yumuşak iniş’ ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle emtia piyasasında geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlendi. Karar sonrası ABD'de ekonominin resesyondan kaçınılabileceği ihtimali, emtia piyasasında risk iştahını besledi. Emtia piyasasında talebin artacağı beklentilerinin öne çıkmasıyla yükseliş eğilimi görüldü.
Geçen hafta ons bazında altın yüzde 1,7, gümüş yüzde 1,5 değer kazanırken, platin yüzde 2, paladyum yüzde 0,1 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 625,8 dolarla rekor seviyeyi gördü. Baz metallere bakıldığında tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 2,7, nikelde yüzde 3,4, kurşunda yüzde 0,1, alüminyumda yüzde 0,8 artarken, çinkoda yüzde 1,2 azaldı.
Değerli metalleri altın ve gümüş sırtladı
Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlaması, merkez bankalarının altın alımları ve altının güvenli liman özelliğinin artmasıyla altının ons fiyatının 2 bin 900 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Analistler, 2025'te gümüşün onsunun 40 dolar seviyelerini görmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.
Ekonomik aktivitede daha kayda değer iyileşmeler görülmesi durumunda emtia piyasasında en olumlu etkilenecek ürünlerden birinin gümüş olduğunu ifade eden analistler, bu iyileşmelerin paladyuma da olumlu yansıyabileceğini kaydetti. Analistler, gümüşün yükselen altın fiyatlarından faydalanabileceğine de dikkati çekti. Bakır ve gümüş, endüstriyel metallere talebin artarak ekonomik büyümeyi teşvik umuduyla sert yükseldi. Arz kesintileri öngörüleri, alüminyumda yükselmelere neden oldu.
Enerji grubundaki yükselişi birçok faktör tetikledi
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 6,6 arttı. Brent petrolün varil fiyatı Meksika Körfezi'ndeki Francine Kasırgası'nın ardından, petrol üretimine ilişkin artan endişelerle yükseldi. Petrol tüketiminde yaşanan artışla stoklar, yılın en düşük seviyesine indi. ABD'de talebin arttığını gösteren veriler, petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.
Chicago Ticaret Borsası'nda ise kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 4,4, mısırda yüzde 2,8 azalırken, soya fasulyesinde yüzde 0,6, pirinçte yüzde 1,9 artış kaydetti. Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 13,6, pamukta yüzde 4,6 artarken, kahvede yüzde 3,4 azaldı.
“Ekonominin güçlü olduğu, enflasyonun düştüğü noktadayız”
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Christopher Waller, "Ekonominin güçlü olduğu, enflasyonun düştüğü ve bunu böyle tutmak istediğimiz bir noktadayız" dedi. Waller, yarım puanlık bir düşüşe olan eğilimini; bahardan bu yana enflasyonda daha hızlı bir yumuşamaya işaret ederek açıkladı ve bunun Ağustos verileriyle doğrulandığını ifade etti.
ABD'de Fed'in faiz kararından önce açıklanan enflasyon, yüzde 2,5'e inerek, piyasa beklentisinin de altına geriledi. Üretici fiyatları da benzer şekilde piyasa beklentisi olan yüzde 1,8'in altında yüzde 1,7 olarak geldi. Fed enflasyonda yüzde 2 olan hedefi için daha çok çekirdek PCE verilerine odaklanıyor. Ağustos ayına ilişkin çekirdek PCE verileri bu cuma yayımlanacak. Bir önceki ay yıllık bazda oran yüzde 2,6 seviyesindeydi.
Waller, ağustostakiTÜFE ve ÜFE'nin ilgili kategorilerine dayanarak, gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan ağustosun çekirdek PCE fiyat endeksinde yüzde 0,14'lük bir artış tahmin ettiğini söyledi. Bunun gerçekleşmesi durumunda çekirdek PCE yıllık oranı yüzde 1,8'in altına inebilir ve bu da Fed'in yüzde 2 hedefinin altında.
Michelle Bowman: Enflasyon hedefimize henüz ulaşamadık
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in enflasyonla mücadelede görevin tamamlandığını ilan etmesi için çok erken olduğunu söyledi. Bowman, Fed'in faiz oranlarını yarım puan düşürme hamlesine karşı tek muhalif oyu kullandı ve bunun yerine çeyrek puanlık bir kesintiyi tercih ettiğini açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) diğer 11 üyesi karar lehine oy kullandı.
Bowman, para politikasını gevşetmeye başlamanın zamanı geldiğini kabul ettiğini, ancak daha küçük bir orandan başlamayı tercih ettiğini söyledi. "Komitenin daha büyük politika eyleminin fiyat istikrarı görevimizde erken bir zafer ilanı olarak yorumlanma riskini görüyorum" diyen Bowman, "Enflasyon hedefimize henüz ulaşamadık; daha tarafsız bir politika duruşuna doğru ölçülü bir hızda hareket etmenin daha fazla ilerleme sağlayacağına inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.