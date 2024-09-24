Emtia piyasasına Fed dopingi

Amerikan Merkez Ban­kası’nın (Fed) 4 yıl sonra 50 baz puan­lık faiz indirimine gitmesinin ardından ‘yumuşak iniş’ ihti­maline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle emtia piyasasında geçen hafta ge­nel anlamda pozitif bir seyir izlendi. Karar sonrası ABD'de ekonominin resesyondan ka­çınılabileceği ihtimali, emtia piyasasında risk iştahını bes­ledi. Emtia piyasasında tale­bin artacağı beklentilerinin öne çıkmasıyla yükseliş eği­limi görüldü.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 1,7, gü­müş yüzde 1,5 değer kazanır­ken, platin yüzde 2, paladyum yüzde 0,1 değer kaybetti. Altı­nın ons fiyatı 2 bin 625,8 do­larla rekor seviyeyi gördü. Baz metallere bakıldığında tezgah üstü piyasada geçen hafta fi­yatlar libre bazında bakırda yüzde 2,7, nikelde yüzde 3,4, kurşunda yüzde 0,1, alümin­yumda yüzde 0,8 artarken, çinkoda yüzde 1,2 azaldı.

Değerli metalleri altın ve gümüş sırtladı

Analistler, Fed'in faiz indi­rimlerine başlaması, merkez bankalarının altın alımları ve altının güvenli liman özelliği­nin artmasıyla altının ons fi­yatının 2 bin 900 dolar sevi­yelerine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Ana­listler, 2025'te gümüşün on­sunun 40 dolar seviyelerini görmesinin ihtimaller dahi­linde olduğunu belirtti.

Eko­nomik aktivitede daha kayda değer iyileşmeler görülme­si durumunda emtia piyasa­sında en olumlu etkilenecek ürünlerden birinin gümüş ol­duğunu ifade eden analistler, bu iyileşmelerin paladyuma da olumlu yansıyabileceği­ni kaydetti. Analistler, gümü­şün yükselen altın fiyatların­dan faydalanabileceğine de dikkati çekti. Bakır ve gümüş, endüstriyel metallere talebin artarak ekonomik büyümeyi teşvik umuduyla sert yüksel­di. Arz kesintileri öngörüleri, alüminyumda yükselmelere neden oldu.

Enerji grubundaki yükselişi birçok faktör tetikledi

Brent petrolün varil fiya­tı yüzde 3,2, New York Tica­ret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal bi­rimi (MMBtu) cinsinden fi­yatı yüzde 6,6 arttı. Brent pet­rolün varil fiyatı Meksika Körfezi'ndeki Francine Ka­sırgası'nın ardından, petrol üretimine ilişkin artan endi­şelerle yükseldi. Petrol tüketi­minde yaşanan artışla stoklar, yılın en düşük seviyesine indi. ABD'de talebin arttığını gös­teren veriler, petrol fiyatların­daki artışı destekledi.

Chicago Ticaret Borsası'n­da ise kile başına fiyatlar buğ­dayda yüzde 4,4, mısırda yüzde 2,8 azalırken, soya fasulyesin­de yüzde 0,6, pirinçte yüzde 1,9 artış kaydetti. Intercontinen­tal Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 13,6, pa­mukta yüzde 4,6 artarken, kah­vede yüzde 3,4 azaldı.

“Ekonominin güçlü olduğu, enflasyonun düştüğü noktadayız”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Christopher Waller, "Ekonominin güçlü olduğu, enflasyonun düştüğü ve bunu böyle tutmak istediğimiz bir noktadayız" dedi. Waller, yarım puanlık bir düşüşe olan eğilimini; bahardan bu yana enflasyonda daha hızlı bir yumuşamaya işaret ederek açıkladı ve bunun Ağustos verileriyle doğrulandığını ifade etti.

ABD'de Fed'in faiz kararından önce açıklanan enflasyon, yüzde 2,5'e inerek, piyasa beklentisinin de altına geriledi. Üretici fiyatları da benzer şekilde piyasa beklentisi olan yüzde 1,8'in altında yüzde 1,7 olarak geldi. Fed enflasyonda yüzde 2 olan hedefi için daha çok çekirdek PCE verilerine odaklanıyor. Ağustos ayına ilişkin çekirdek PCE verileri bu cuma yayımlanacak. Bir önceki ay yıllık bazda oran yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Waller, ağustostakiTÜFE ve ÜFE'nin ilgili kategorilerine dayanarak, gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan ağustosun çekirdek PCE fiyat endeksinde yüzde 0,14'lük bir artış tahmin ettiğini söyledi. Bunun gerçekleşmesi durumunda çekirdek PCE yıllık oranı yüzde 1,8'in altına inebilir ve bu da Fed'in yüzde 2 hedefinin altında.

Michelle Bowman: Enflasyon hedefimize henüz ulaşamadık

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in enflasyonla mücadelede görevin tamamlandığını ilan etmesi için çok erken olduğunu söyledi. Bowman, Fed'in faiz oranlarını yarım puan düşürme hamlesine karşı tek muhalif oyu kullandı ve bunun yerine çeyrek puanlık bir kesintiyi tercih ettiğini açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) diğer 11 üyesi karar lehine oy kullandı.

Bowman, para politikasını gevşetmeye başlamanın zamanı geldiğini kabul ettiğini, ancak daha küçük bir orandan başlamayı tercih ettiğini söyledi. "Komitenin daha büyük politika eyleminin fiyat istikrarı görevimizde erken bir zafer ilanı olarak yorumlanma riskini görüyorum" diyen Bowman, "Enflasyon hedefimize henüz ulaşamadık; daha tarafsız bir politika duruşuna doğru ölçülü bir hızda hareket etmenin daha fazla ilerleme sağlayacağına inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.