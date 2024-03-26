Nvidia, Bitcoin, Altın

Emre ERGÜL

Ancak küresel analistler, Nvidia yatırımcılarını uyardı: “Aşırı değer kazandı. 2000’lerin Cisco’sunu andırıyor. Yakında AI sektöründeki liderliğini kaybedebilir.”

Yatırımcılar arasında haftasonu en çok konuşulan konu, sosyal medyada dönen “Nvidia, Bitcoin ve altına karşı” başlıklı bir çizgi grafikti. Grafik, ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri ile, kripto para Bitcoin ve “güvenli liman” altının 2 Ocak 2020 ile 17 Mart 2024 tarihleri arasındaki seyrini gösteriyor. Buna göre, üç yatırım aracı da COVID-19 pandemisinin başladığı Mart 2020’de “toplu çakılıyor.”

Üçlünün yukarı yönlü hareketi nisanda başlarken; 2020’nin sonunda altın yüzde 25.2 artışla “en az kazandıran” oluyor. Kasım 2020’de Nvidia yüzde 126 artışla dikkat çekerken, Bitcoin yüzde 69.6’lık bir artışı yaşıyor. Paypal’ın Bitcoin’le birleşmesi, kripto paranın uçuşunu Kasım 2020’de başlatıyor. Bitcoin, Nisan 2021’de yüzde 800 artışa ulaşırken; Nvidia yüzde 120-200 artış arasında gidip geliyor. Altın ise yüzde 10-20 bandıyla “yine en az kazandıran” oluyor.

El Salvador, Bitcoin’i ülkenin para birimi olarak kabul edince, Bitcoin Temmuz 2021’de yine yüzde 800 artışlara ulaşıyor. ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın baş döndüren yükselişi ise 2023’ün başında OpenAI’ın yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’yi piyasaya sürmesiyle başlıyor. 17 Mart 2024’te sona eren grafikte, Nvidia’nın yatırımcısına 4 yılda yüzde bin 354.4 kazandırdığı görülüyor. Bitcoin’deki artış yüzde 882. 9 iken; altının getirisi yüzde 41.2’de kalıyor. Peki, Nvidia hisselerindeki bu roket hızındaki yükseliş devam eder mi?

Virginia merkezli özel finans ve yatırım danışmanlığı şirketi The Motley Fool, bu konuda soru işaretleri yaşıyor. Yahoo Finance için bir analiz kaleme alan The Motley Fool’dan Jeremy Bowman, “Nvidia hisse senedi hakkında 3 tehlikeli efsane” başlıklı yorumunda yatırımcıyı uyardı. Bowman’a göre, “bugünkü Nvidia, 2000’lerin Cisco’sunu andırıyor.” Nvidia, oyunculara yönelik grafik işlemciler (GPU) yapan ancak asıl artışı yapay zekâ destekli çip üretimiyle yakalayan bir şirket. Cisco da 2000’lerde ağ donanımı ve bilgisayar ağı üzerine profesyonelleşmişti. Cisco’nun hisse başına kazancı 1996-2000 arasında yüzde 140 artmıştı.

Nvidia kazançta sadece son 2 yılda bu oranın 4 katını gördü. Nvidia’nın Cisco’dan çok daha büyük bir şirket olduğunun altını çizen Bowman, Nvidia’nın Cisco’nun kaderini yaşamasından endişe duyduğuna dikkat çekiyor. İkinci başlık da yapay zekâ sektöründeki savaş… Küresel şirketlerin agresif bir şekilde sektöre girdiğini hatırlatan analist, piyasadaki “Rekabet, Nvidia’nın yapay zekâ sektöründeki liderliğini bitirebilir” öngörüsüne dikkat çekiyor. Bowman’ın altını çizdiği son başlık da “Ya, Nvidia hisseleri ‘overvalued’ ise?” Yani balonsa…

Irak, yabancı petrol şirketlerini suçladı

Irak, Kuzey Irak’taki üretim sahalarından petrol ihracatının yapılamaması için yabancı şirketleri suçladı. Irak Petrol Bakanlığı, burada faaliyet gösteren yabancı şirketlerin bölgeden ham petrol ihracatının yeniden başlamasındaki gecikmeden kısmen sorumlu olduklarını öne sürdü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel yetkililerin yanısıra yabancı şirketlerin de sözleşmelerini revize etmek ve anayasa ve yasalara uygun yeni sözleşmeler düzenlemek üzere şu ana kadar federal petrol bakanlığına sunmadıkları belirtildi.

Haftanın kazananı buğday

Emtia piyasasında geçen hafta aşağı yönlü baskı hakim olurken; haftanın en çok kazandıran emtia ürünü yüzde 5.3 artışla buğday oldu. Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0.4 değer kazanırken, gümüş yüzde 1.9, platin yüzde 4.4, paladyum yüzde 8.5 değer kaybetti. Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine dair tahminini korumasıyla altının onsu 2 bin 222.8 dolarla zirve tazeledi. Geçen hafta baz metallerde de satış baskısı hakimdi.

Tezgah üstü piyasada fiyatlar libre bazında alüminyumda yüzde 1.6 artarken, nikelde yüzde 3.1, çinkoda yüzde 3, kurşunda yüzde 4.8 düştü. 4.14 dolarla Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören bakırın libresi ise bu seviyeden gerileyerek haftayı yüzde 3 değer kaybıyla tamamladı. Enerji grubunda ise geçen hafta yükselişler görüldü. Haftayı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.2, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 2.2 artışla tamamladı.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 5.3, mısırda yüzde 0.6 artarken, soya fasulyesinde yüzde 0.5, pirinçte yüzde 2.7 azaldı. AB’nin Rusya ve Belarus'tan ithal edilecek tahıla vergi alacağına dair haberlerle buğday ve mısır fiyatları yükseldi.

Kakao kazançta Bitcoin’i geride bıraktı

Kakao zirve tazelemeye devam ediyor. 8 bin 960 dolarla zirve yineleyen kakaonun ton fiyatı geçen hafta yüzde 10.7 artış kaydetti. Batı Afrika'daki olumsuz hava koşulları ve Avrupalı ithalatçıların orman tahribatına neden olan ürünlerin ithalatına sınırlama getirmesi de kakao fiyatları üzerinde etkili oluyor. Geçen yıl Batı Afrika'daki olumsuz yetiştirme koşulları ve mahsul hastalıkları, kakao üretimini kısıtladı ve kakao fiyatlarında yükselişe yol açtı. Mevcut kakao üretiminin talebi karşılamada yetersiz olmasından kaynaklı küresel açığın sürmesi bekleniyor.

Ayrıca, 2016'daki El Nino olayının kuraklığa ve kakao fiyatlarında sert yükselişler neden olmasının ardından, kakao fiyatları şu anda da mevcut El Nino hava olayı nedeniyle sert yükselmeye devam ediyor. Business Insider da kakaonun son 12 aydaki yükselişine dikkat çekti: “Kakaonun son 1 yıldaki yüzde 186'lık kazancı, Bitcoin'in aynı dönemdeki rekor kıran yüzde 150'lik yükselişini geride bıraktı.”

Yapay zekâya göre gümüş yılsonu 35 $

Londra merkezli finans ve kripto para platformu Finbold, yapay zekâdan (AI) aldığı gümüş tahminlerini yayınladı. Anthropic’in gelişmiş AI modeli Claude 3 Opus’a göre, 24 dolar bandındaki gümüşün fiyatı 2024’ün sonunda 35- 40 dolar arasında olacak. ChatCPT-4’e göre de bu rakam 30 ile 35 dolar arasında olacak.

Kiyosaki: Gümüş hâlâ pik noktasının yüzde 60 altında

Amerikalı milyarder Robert Kiyosaki de 2024’ün gümüşün yılı olacağını belirtti: “Gümüş sadece değerli bir metal değil, aynı zamanda endüstriyel bir metal ve stratejik bir metaldir. Tüm dünyada savaşla birlikte gümüşe olan talep artıyor. Son zamanlarda Elon Musk'un şirketi Tesla, metali Tesla'nın EV'lerine sigortalamak için birkaç gümüş madeninin haklarını güvence altına aldı. Gümüş hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 60 altında. Ve dünyadaki hemen hemen herkesin bir gümüş paraya gücü yetiyor. Daha fazla gümüş almanın zamanı mı geldi?”